26 января 2014, 09:09

Город

Теплоснабжение в Лыткарине полностью восстановлено

Фото: ИТАР-ТАСС

Теплоснабжение в подмосковном городе Лыткарино 26 января в 3.30 было восстановлено по штатной схеме, сообщает пресс-служба МЧС России по Московской области.

Напомним, по состоянию на 22.30 25 января в Лыткарине без теплоснабжения оставался всего лишь один жилой дом.

В результате прорыва трубопровода, произошедшего утром 25 января, в общей сложности без отопления остались 189 домов с населением около 35 тысяч человек. Также в результате аварии отключение теплоснабжения произошло в шести школах, 11 детских садах и колледже.

Информация о происшествии поступила в МЧС в 10.40. "В результате скачка напряжения произошел гидроудар и порыв трубы на котельной № 1", - говорится в сообщении ведомства.

Для жителей домов, оставшихся без отопления, были развернуты пункты временного размещения.

