Столичный фонд капремонта начал предварительный отбор подрядчиков

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы начал дополнительные предварительные отборы подрядных организаций во II квартале 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Дата окончания подачи заявок – 1 апреля 2016 года.

В пресс-службе напомнили, что в настоящий момент право участвовать в конкурсах на выполнение работ по капремонту в Москве имеют 177 организаций, на выполнение работ по замене лифтов – 39 организаций.

"По результатам проведения дополнительных предварительных отборов 11 апреля 2016 года будут дополнены перечни подрядных организаций, имеющих право принимать участие в конкурсах на выполнение работ по капремонту, и далее будут объявлены непосредственно конкурсы", – пояснили в столичном фонде капремонта.

В пресс-службе подчеркнули, что договоры будут подписываться с организациями, которые предложат лучшие условия выполнения работ.

Напомним, с 1 июля прошлого года с москвичей начали взимать плату за капитальный ремонт. Минимальный взнос, установленный в столице, составляет 15 рубля за квадратный метр.