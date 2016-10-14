Незаконные строительные работы велись на террасах Главного здания МГУ

Мосгорнаследие

Мосгорнаследие остановило работы на террасах главного здания МГУ на Воробьевых горах, сообщает пресс-служба ведомства.

Обращение по поводу строительных работ поступило на "горячую линию" ведомства.

Как оказалось, работы на объекте культурного наследия не были согласованы с Мосгорнаследием и велись без соответствующих документов. В частности, проводился демонтаж гранитных плит облицовки, механическое удаление кладочного раствора, и установка нового армирующего каркаса для заливки бетона.

Департамент выдал предписание о приостановлении всех проводимых работ.