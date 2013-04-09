За перепланировку в московских новостройках штрафовать не будут

Фото: ИТАР-ТАСС

Мосжилинспекция упростила порядок согласования перепланировки в новостройках. Теперь ее можно делать без получения свидетельства о собственности. Соответствующие изменения в перечень необходимых документов уже вступили в силу.

Теперь москвичи могут обратиться в Мосжилинспекцию, предоставив договор на участие в долевом строительстве, документы об уступке прав, акт приема-передачи недвижимости и другие документы. Их точный список можно уточнить в службе "одного окна" окружной инспекции по надзору за переустройством помещений или многофункциональных центрах.

Как сообщает пресс-служба Мосжилинспекции, этим ведомство пошло навстречу владельцам квартир в домах-новостройках. На них также распространяется "амнистия", когда уже проведенную перепланировку можно согласовать без наложения штрафа. По прогнозам количество заявлений от жителей новостроек теперь вырастет на 40 процентов.

Отметим, раньше согласовать перепланировку было невозможно без свидетельства права собственности, которое надо было оформить в Росреестре. Мосжилинспекция не могла принять неполный пакет документов и разрешить перестраивать квартиру.

Поэтому несколько десятков тысяч владельцев квартир были вынуждены либо заниматься оформлением документов и на три-четыре года откладывать ремонт, либо проводить незаконную перепланировку. Так они зачастую подвергали угрозе безопасность своих соседей, поскольку не могли проконсультироваться у специалистов ведомства.