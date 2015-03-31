Вышел новый альбом The Prodigy

Обложка альбома The Day Is My Enemy
Британцы The Prodigy выпустили новый альбом – The Day Is My Enemy. Релиз состоялся 30 марта. Пластинка уже возглавила чарт российского iTunes.
The Day Is My Enemy – шестой по счету студийный альбом электронщиков. Первый сингл с него, Nasty, был анонсирован в конце декабря. В январе The Prodigy представили слушателям трек The Day Is My Enemy, а в феврале – клип на третий сингл с альбома, Wild Frontier. Наконец, в середине марта вышла композиция Wall Of Death.
Всего в пластинку вошло 14 треков, а также один бонусный.
- The Day Is My Enemy
- Nasty
- Rebel Radio
- Ibiza
- Destroy
- Wild Frontier
- Rok-Weiler
- Beyond the Deathray
- Rhythm Bomb
- Roadblox
- Get Your Fight On
- Medicine
- Invisible Sun
- Wall of Death
- Rise of the Eagles
Шестая студийная пластинка группы, по словам одного из ее участников, Лиама Хоулетта, получилась достаточно агрессивной. Слушателей ждут мощные синтезаторные и гитарные рифы, а также обилие шумовых эффектов.
За свою карьеру музыканты продали более 20 миллионов копий альбомов. Среди наград коллектива две премии BRIT Awards, одна награда от журнала Q, четыре премии MTV Video Music Awards, две премии от журнала Kerrang! и шесть наград MTV Europe Music Awards. Также группа дважды номинировалась на "Грэмми".
В настоящее время в группу входят мультиинструменталист Лиам Хоулетт, вокалист Максим Реалити и эпатажный танцор Кит Флинт.
