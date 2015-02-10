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Общество

10 февраля, 11:40

В столице может появиться мобильная мечеть

религия ислам мусульмане мечети

Фото: m24.ru/Георгий Малец

По улицам Москвы может начать курсировать мобильная мечеть. Соответствующий краудфандинговый проект появился на сайте Boomstarter. Для реализации идеи необходимо более 1 миллиона рублей.

"Мечеть будет представлять из себя прицеп, внутри которого оборудовано отдельное помещение для совершения омовения, а также сам мини-молельный зал", - говорят инициаторы проекта - команда первого в России мусульманского навигатора HalalGuide.

Предполагается, что внутри прицепа будет размещен автоматизированный аппарат по продаже продуктов питания, что позволит проекту самоокупиться и получить небольшую прибыль, за счет чего и будет обслуживаться мобильная мечеть. Услугами мечети можно будет воспользоваться бесплатно: достаточно оставить заявку на сайте, и мечеть приедет в указанное место.

Проект мобильной мечети. Фото предоставлено организаторами проекта

"Ритм современного города и малая вместимость храмов не позволяют правоверному мусульманину всегда вовремя совершать очередной намаз. Мы видим решение этой проблемы в мобильной мечети", - отметили организаторы. В случае успешной реализации проекта, он будет развиваться.

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Его инициаторы рассчитывают, что по Москве будет курсировать две таких мечети, и еще шесть - будут стационарными. Планируется, что они по утрам по предварительной заявке будут подъезжать к крупным бизнес- центрам Москвы и оставаться там до вечера.

Отметим, на сегодняшний день в столице действуют шесть мечетей: Соборная, Мемориальная на Поклонной горе, Историческая на Большой Татарской, "Ярдям" и "Инам" в Отрадном, мечеть при посольстве Ирана.

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