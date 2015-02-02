Десницу великомученика Димитрия Солунского доставят в столицу

В Москву из Греции доставили ковчег с мощами Димитрия Солунского

Десницу святого великомученика Димитрия Солунского доставят в Москву 5 февраля, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе синодального информационного отдела РПЦ. Из Греции в российскую столицу святыню привезет делегация Элладской Церкви во главе с митрополитом Верии, Науссы и Камбании Пантелеимоном.

"Святыня будет находиться в столичном Новоспасском ставропигиальном мужском монастыре с 5 по 18 февраля. Ее принесение приурочено к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в Новоспасском монастыре готовятся принимать паломников ежедневно с 7.00 до 20.00 в течение всего времени пребывания святыни в обители. В то же время, в случае необходимости, из-за большого количества желающих, время подхода к ковчегу с десницей может быть изменено.

"Вечером монастырь будет закрываться не раньше, чем последний паломник покинет стены обители, приложившись к святыне", - подчеркнул представитель пресс-службы.