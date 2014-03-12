Кто вы, мистер Хаббард: гений или мошенник

Л. Рональд Хаббард. Фото: scientology.ru

Из писателя-фантаста - в основатели религиозного движения: славный путь, который когда-то прошел основатель дианетики и саентологии Лафайет Рональд Хаббард. 13 марта исполняется 103 года со дня его рождения. Сетевое издание M24.ru сравнивает две версии биографии этой культовой личности.

Саентология (или "сайентология") – движение, основанное на учении американского писателя-фантаста Лафайета Рональда Хаббарда. Ориентировано оно в основном на людей, стремящихся к вершинам карьерной лестницы и личному успеху. Ряд экспертов, например, исследователь сектантства Александр Дворкин, окрестили движение тоталитарной сектой. Однозначного отношения к саентологии, пожалуй, нет ни в одной стране мира. Это одно из самых конфликтных религиозных течений нового времени. В России некоторые материалы саентологов признаны экстремистскими, но при этом саентологические организации у нас имеют юридический статус религиозных.



И швец, и жнец

Личность Лафайета Рональда Хаббарда также неоднозначна, как и сама саентология. Начнем с того, что есть несколько версий его биографии. Официальной считается та, которую приводит на своих ресурсах саентологическая церковь.

Если ей верить, то Хаббард был великим писателем, философом и гуманистом. Он родился в Небраске, но позже с семьей переехал в штат Монтана, где объезжал диких мустангов наравне с лучшими местными ковбоями. Еще в детстве он "удостоился чести" стать кровным братом индейцев одного из племени, благодаря которым Хаббард узнал о древних племенных традициях.

Пять лет – с 14 до 19-ти – Хаббард потратил на масштабное путешествие по Азии, был допущен в закрытые для большинства западных людей китайские монастыри, и обучался у последнего представителя династии магов, живших при королевском дворе хана Хубилая. После этого своего большого азиатского приключения Хаббард вернулся в США и поступил в университет Джорджа Вашингтона, где изучал математику, инженерное дело и посещал первый в Америке курс по атомной и молекулярной физике.

К тому же Хаббард стал одним из пионеров американской авиации, а чтобы обеспечить свои исследования в области человеческого разума во время Великой депрессии, Рон стал писать книги. Как известно, талантливый человек - талантлив во всем, поэтому уже вскоре он стал одним из самых читаемых американских писателей.

Уже упомянутый нами Александр Дворкин в своей книге "Сектоведение" утверждает, что единственный правдивый пункт в официальной биографии Хаббарда – это место рождения. По рассказам современников, маленький Рональд лошадей боялся, а в школе учился на стабильную "тройку". В Китае он действительно был, но всего один раз – вместе с матерью Рон посещал отца, который находился по делам службы на острове Гуам. С китайцами Рон контактов не имел. Также Дворкин ссылается на дневники Хаббарда, которые содержат следующие высказывания: "Главная проблема с Китаем в том, что в нем слишком много косоглазых". Из университета Джорджа Вашингтона, по версии Дворкина, Хаббарда выгнали за неуспеваемость. Приключения у него действительно были, но крутились вокруг экономических авантюр. Чтобы свести концы с концами он начал писать научно-фантастические рассказы, которые публиковались в бульварных журналах.

Одной пулей четверых

По официальной версии, во время Второй мировой войны Хаббард служил на флоте: сначала был офицером американской разведки в Австралии, а затем командовал противолодочными сторожевыми кораблями на севере Тихого океана.

В 1941 году Хаббард получил "Лицензию капитана судов любого типа, во всех океанах". Был "списан" по инвалидности, а в военном госпитале, где его признали безнадежным больным, Рон изобрел дианетику, с помощью которой излечил себя сам.

По версии Дворкина, Рональд во время службы сидел на тыловых должностях и не участвовал ни в одном из боев. Когда ему поручили командовать военным судном, он "обнаружил" японскую подводную лодку, вызвал флотилию, которая два дня вела с ней бой. Однако никакой лодки в помине не существовало. Хаббарду приказали сдать командование кораблем, а он в ответ дал залп по мексиканскому острову. Остаток войны Рон прослужил военным цензором в тылу. Демобилизовали его из-за "бытовых" болезней, а не ранений. У Хаббарда была язва двенадцатиперстной кишки, конъюнктивит и несколько травм, которые он получил по неосторожности. Рональда несколько раз госпитализировали, а после войны он некоторое время находился на психиатрическом лечении.

Дианетика – система практик, используемая последователи саентологии. Ее цель – облегчение психосоматические заболеваний путем очищения ума от вредным психических образов. Использовать методы дианетики в системе здравоохранения России запрещено.

Дианетика – система практик, используемая последователи саентологии. Ее цель – облегчение психосоматические заболеваний путем очищения ума от вредным психических образов. Использовать методы дианетики в системе здравоохранения России запрещено.

Дорогой друг

В это время в Англии жил известный оккультист, черный маг и сатанист Алистер Кроули. Он был главой ложи "Орден восточного храма", отделение которой находилось и в Калифорнии. В официальной биографии Хаббарда не делается акцента на данный эпизод, но Дворкин рассказывает, что после войны Рональд подружился с главой американского отделения ложи Джеком Парсонсом. Вместе с ним и его подругой Сарой Нортруп они занимались разного рода магическими обрядами, в том числе и сексуальными, пытаясь зачать и родить Антихриста. Закончилось все тем, что Хаббард с девушкой сбежали от Парсона, предварительно его обокрав. В дальнейшем Рон женился на Саре – она стала его второй женой. К слову, все это не помешало Хаббарду называть Кроули своим "дорогим другом". В это же время, по словам Дворкина, Хаббард "подсел" на барбитураты и амфетамин.

Быстрый путь к славе

Вернемся к официальной биографии. После своего чудесного исцеления, Рон Хаббард продолжил развивать идеи дианетики. Постепенно копии его рукописей получили распространение и к нему начали поступать письма с просьбами об издании книги. В 1950 году он выпустил труд "Дианетика: первоначальные тезисы" и начал распространять ее в медицинских кругах. Экземпляры книги начали кочевать из рук в руки и таким образом облетели весь мир. Следующей книгой стала "Дианетика: современная наука о разуме", которая попала в список бестселлеров "Нью-Йорк Таймс". Начали открываться дианетические группы и центры.

Следующим "проектом" Хаббарда стала саентология. В ходе исследований, продолжавшихся с 1951 по 1952 год, он якобы "вступил в контакт с человеческой душой, измерил ее и предоставил средства познать ее на собственном опыте". Так появилась саентология – наука об изучении духа и работе с ним. Саентологические центры начали разрастаться и вскоре вышли за границы США, появившись в Европе, Австралии и Южной Африке.

Дворкин утверждает, что "Дианетика" – это смесь из фрейдистского психоанализа, основ семантики и других источников. Такую популярность учение Хаббарда во многом получило благодаря моде. В 1950-е годы психоанализ был в тренде. Услуги хорошего психоаналитика стоили дорого, а дианетика была доступна каждому. Но вскоре ученые проверили предложенный метод и доказали его несостоятельность. Чтобы не платить налогов, Хаббард создал религиозное движение – саентологию, в которую вошла не только дианетика, но и идеи Кроули, а также отрывки из его фантастических сочинений.

В качестве заключения: именно так началась эпоха, которая продолжается до сих пор. 20 лет назад в Москве была открыта саентологическая церковь, отделения которой есть во многих городах России. В 1996 году Госдума классифицировала Церковь саентологии как деструктивную религиозную организацию, в 2007 году московская церковь выиграла дело против России в Европейском суде по правам человека за отказ столичного Управления юстиции в перерегистрации организации.