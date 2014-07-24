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Жизнь в мире

24 июля 2014, 15:34

Индийские хирурги вырвали у подростка 232 зуба

рекорды индия зубы жизнь в мире

Фото: ИТАР-ТАСС

Уникальную операцию удалось провести индийским хирургам в Мумбаи. Врачи извлекли изо рта подростка 232 зуба, большая часть из которых находилась под десной пациента, сообщает МИА "Россия сегодня".

В клинику города Булдхана 18 месяцев назад обратился подросток Ашик Гаваи, который пожаловался врачу на боль и припухлость в правой части нижней челюсти. Однако местные врачи ничем не смогли помочь мальчику.

После долгих обследований молодого человека отправили в больницу в Мумбаи, где в ходе операции врачи увидели под десной пациента огромное количество зубов различных размеров.

Гаваи поставили диагноз комплексная одонтома, а лишние зубы удалили. При этом некоторые из них успели врасти в челюстную кость.

Проведенная операция является рекордом, поскольку ранее максимальное количество зубов, удаленных в ходе одного хирургического вмешательства, составляло 37 штук. Пока неизвестно, будут ли индийские эскулапы обращаться к специалистам Книги рекордов Гиннесса для регистрации нового достижения.

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