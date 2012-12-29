Московские власти отреставрируют Тосканскую колонну

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Власти Москвы приняли решение реставрировать Тосканскую колонну в парке Красная Пресня. Памятник был возведен в честь победы России в Отечественной войне 1812 года, и в уходящем году отмечалось 200-летие этого события.

Тосканская колонна сделана из белого камня, с четырех сторон ее украшают ножны и венки. В настоящее время на колонне затерты гравировки и отсутствует венчающая колонну крылатая фигура.

В 2012 году был проведен косметический ремонт памятника, однако в связи с тем, что долгое время он находился в плохом состоянии, департамент культуры и префектура ЦАО приняли решение о реставрации.

Проект утвержден актом государственной историко-культурной экспертизы. В 2013 году также будет решен вопрос о комплексном восстановлении усадьбы Студенец, которая находится на территории парка. Усадьба является памятником садово-паркового искусства XVIII-XIX веков.