Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября 2015, 12:19

Общество

Здание архива внешней политики Российской империи достроят до конца года

Фото: ТАСС/Николай Малышев

Реконструкция здания архива внешней политики Российской империи МИД завершится до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

В здании, расположенном на улице Большая Серпуховская, владение 15, строение 3-4, помимо архивохранилища оборудуют специализированные помещения, где документы будут проходить акклиматизацию, дезинфекцию (при необходимости), реставрацию и обеспыливание переплетов.

Кроме того, в архиве появятся научно-справочная библиотека, методический кабинет, читальный зал. После реконструкции пятиэтажное здание, построенное в 1910 году, "вырастет" до 9 этажей, а его площадь увеличится с 3,7 тысячи квадратных метров до 6,2 тысячи.

Реконструкция здания была профинансирована из федерального бюджета. В настоящее время Мосгосстройнадзор проводит итоговую проверку объекта в связи с окончанием работ.

Сайты по теме


реконструкция МИД культурное наследие здание

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика