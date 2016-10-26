Мастерские Малого театра построили на юге Москвы

Фото: mos.ru

Завершено строительство театрально-художественных мастерских Малого театра. Комплекс возвели на территории промзоны "Нагатино", сообщает портал mos.ru.

Два объединенных навесом здания располагаются по адресу: Нагатинский проезд, владение 12. Общая площадь составляет 8,6 тысячи квадратных метров.

Одно здание комплекса занимают помещения для художников, живописный и бутафорский цеха, цех мягких декораций. Второе отдали под склады нескольких театров. Между двумя корпусами – просторный внутренний двор шириной 35 метров для грузового транспорта и противопожарного обслуживания.

Также на территории есть открытая автостоянка на 25 машино-мест.

Сам Малый театр откроют в ноябре – на 1,5 года раньше запланированного срока. Здание театра расположено в центре Москвы и входит в архитектурный ансамбль Театральной площади. Его реконструкция началась в апреле 2014 года.

Здание, которое является памятником архитектуры XIX века, реконструируют с сохранением исторического облика. Также в рамках реконструкции обновят инженерные коммуникации.