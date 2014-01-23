Реставрацию зданий академий Сурикова и Глазунова завершат в этом году

Фото: ИТАР-ТАСС

В столице ведутся работы по восстановлению и реконструкции знаковых архитектурных объектов, расположенных в центре города и являющихся "визитками" столицы России, сообщает пресс-служба департамент градостроительной политики Москвы.

"В 2013 году завершена реконструкция Белого зала Московской консерватории имени Чайковского и Общественной палаты России", - говорится в сообщении.

В этом году планируется закончить работы в Российской Академии художеств имени Сурикова, выставочном зале музея современного искусства и на учебном корпусе Академии живописи Глазунова.

"На период 2015-2018 годов запланирована реализация ремонтно-восстановительных и реставрационных работ еще на восьми объектах, среди которых Центр хирургии имени Петровского, Литературный институт имени Горького, здание Третьяковской галереи, музеи Московского кремля, Московская государственная консерватория имени Чайковского, Политехнический музей, ГМИИ имени Пушкина и Малый театр", - уточняется в сообщении пресс-службы департамента.