Этапы реконструкции Можайского шоссе

Реконструкцию Можайского шоссе планируют завершить в 2014 году

Реконструкция Можайского шоссе будет завершена в конце 2014 года. Об этом доложили Сергею Собянину. В среду, 19 июня, он проконтролировал ход работ на строящемся объекте. По словам Сергея Собянина, это один из самых сложных транспортных узлов Москвы – на пересечении Можайки и МКАД пробки возникают практически в любое время дня. Одновременно с реконструкцией Можайского шоссе ведутся работы и на Минском шоссе. "В целом, когда будут закончены работы, это серьезно развяжет транспортный узел", - отметил врио мэра.

По плану реконструкции, трассу расширят до 12-ти полос, на ней появятся выделенные полосы для общественного транспорта и велодорожки. Строительные работы сейчас идут на трех участках Можайского шоссе.

Планируется, что длина "выделенок" составит больше 25 километров в обе стороны, а на 43 остановках будут обустроены заездные карманы для автобусов и маршрутных такси. Строительные работы сейчас ведутся на трех участках Можайки. Реконструкция развязки на МКАД с Ленинградским шоссе уже завершена.

По проекту реконструкции участка от Садового кольца до МКАД предусматривается строительство эстакады длиной около 1,8 километра на пересечении с направлениями улицы Толбухина – Вяземской улицы, улицы Кубинка – Витебской улицы и Рябиновой улицы – Гвардейской улицы. Под ней будет размещена одноярусная стоянка.

Комплексная реконструкция шоссе началась в феврале 2013 года, до этого строители занимались освобождением площадки от обременений и перекладкой инженерных коммуникаций. Строительство развязки на пересечении с МКАД ведется на первом этапе реконструкции. Для обеспечения инфраструктурой Сколково в рамках второго этапа работ запланированы строительство дополнительных съездов с МКАД, а также реконструкция двух съездов.

Фото: mos.ru

Шесть новых эстакад на клеверной развязке с МКАД обеспечат поворотное движение и разгрузят существующие съезды. Согласно проекту, будет организовано два направленных съезда с внутренней стороны кольцевой на Минское шоссе в область и Можайское шоссе в центр. Еще две новых эстакады позволят водителям при движении по внешней стороне МКАД повернуть в сторону области и в направлении центра города. Также будут построены две эстакады по основному ходу магистрали через кольцевую автодорогу.

Итогом строительства также должно стать бессветофорное движение по трассе. Возведение эстакады на участке от улицы Толбухина до улицы Петра Алексеева позволит убрать сразу три светофора. В будущем на всем протяжении Кутузовского проспекта и Можайского шоссе от Кремля до МКАД останется всего два светофора. При этом для безопасности горожан запланировано строительство одного внеуличного пешеходного перехода и реконструкция четырех существующих переходов.

По окончании реконструкции магистрали будет проведено комплексное благоустройство прилегающих территорий. Планируется отремонтировать фасады зданий, обустроить тротуары. Планируется высадить в 1,5 раза больше деревьев и кустарников, чем было убрано во время строительства.