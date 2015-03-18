В Новой Москве хотят построить шесть платных ж/д переездов

Фото: M24.ru

В Новой Москве могут построить шесть платных железнодорожных переездов, сообщил журналистам глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, в этом году хотят начать проектирование реконструкции Киевского, а позже и Курского направлений железной дороги.

"Интерес инвесторов никуда не исчезал. Пока мы не вышли на фазу строительства, но проектная документация вся готова. Всего планируется шесть платных переездов, но пока мы говорим о четырех. Два переезда планируется на Курском направлении железной дороги и четыре – на Киевском направлении", – сказал Жидкин.

Новые ж/д переезды и путепроводы

Ранее сообщалось, что определен подрядчик на реконструкцию железнодорожного переезда на 33-м километре Киевского направления МЖД в Новой Москве.

После завершения строительства путепровод обеспечит транспортные связи между Минским, Боровским, Калужским и Киевским шоссе. Он также соединит улицы Дачная и Горького.

Кроме того, там появятся дополнительные перекрестки, пять терминалов для оплаты грузового транспорта, двухсторонний тротуар и пешеходные переходы.