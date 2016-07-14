Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 июля 2016, 13:34

Общество

Согласован проект входной группы стадиона Динамо

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Проект строительства двухэтажного здания входной группы стадиона "Динамо" окончательно согласован, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

На территории спорткомплекса планируется возвести двухэтажное здание в форме дуги со сквозными проходами на стадион. В нем разместятся два предприятия общественного питания на 54 и на 98 посадочных мест. На втором этаже здания расположатся административные помещения и офисы.

После реконструкции все части стадиона станут доступными и маломобильным гражданам. Для инвалидов установят пониженные бордюры, пандусы с рельефным покрытием и специально оборудованный лифт. На каждом этаже появятся специальные санузлы. В проекте реконструкции так же предусмотрены визуальные, звуковые и тактильные средства оповещения об опасности.

Что будет на территории стадиона "Динамо"

Стадион "Динамо" – часть спорткомплекса "ВТБ Арена Парк", который включает в себя еще и академию спорта "Динамо", а так же одноименный спортивный кластер. После завершения работ стадион сможет разместить 26 тысяч 319 человек, его общая площадь составит 206 тысяч квадратных метро. Сдача объекта запланирована на 2017 год.

Ссылки по теме


Сюжет: Реконструкция и строительство столичных стадионов
реконструкция стадион Динамо строительство и реконструкция

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика