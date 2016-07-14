Согласован проект входной группы стадиона Динамо

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Проект строительства двухэтажного здания входной группы стадиона "Динамо" окончательно согласован, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

На территории спорткомплекса планируется возвести двухэтажное здание в форме дуги со сквозными проходами на стадион. В нем разместятся два предприятия общественного питания на 54 и на 98 посадочных мест. На втором этаже здания расположатся административные помещения и офисы.

После реконструкции все части стадиона станут доступными и маломобильным гражданам. Для инвалидов установят пониженные бордюры, пандусы с рельефным покрытием и специально оборудованный лифт. На каждом этаже появятся специальные санузлы. В проекте реконструкции так же предусмотрены визуальные, звуковые и тактильные средства оповещения об опасности.

Что будет на территории стадиона "Динамо"

Стадион "Динамо" – часть спорткомплекса "ВТБ Арена Парк", который включает в себя еще и академию спорта "Динамо", а так же одноименный спортивный кластер. После завершения работ стадион сможет разместить 26 тысяч 319 человек, его общая площадь составит 206 тысяч квадратных метро. Сдача объекта запланирована на 2017 год.