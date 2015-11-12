Реконструкция кинотеатров "Варшава" и "Восход" начнется не ранее 2017 года

Фото: m24.ru

Реконструкция московских кинотеатров "Варшава" и "Восход" начнется не ранее 2017 года. Об этом собщает Агентство "Москва" со ссылкой на гендиректора агентства стратегического развития "Центр" и руководителя оргкомитета конкурса на реконструкцию кинотеатров "Варшава" и "Восход" Сергея Георгиевского.

"Мы с вами имеем как минимум год, чтобы этот объект (кинотеатр "Восход") был переосмыслен, спроектирован и передан в реализацию. Это произойдет не раньше 2017 года", - сказал Георгиевский. Он добавил, что такие же сроки установлены и в отношении кинотеатра "Варшава".

Напомним, компания ADG group при поддержке Москомархитектуры объявила открытый конкурс на разработку концепции редевелопмента этих кинотеатров. Предложенная концепция сохранит и расширит культурно-просветительские функции и будет ориентирована на современные потребности жителей города.

Также она предложит новую сервисную и экономическую модель для общественного центра, а также решение по благоустройству территории вокруг. Победители будут объявлены на финальном заседании жюри 25 января 2016 года.

Кинотеатр "Восход" расположен на юго-востоке Москвы, в районе Рязанский. "Варшава" находится на севере столицы, на территории Войковского района. Оба кинотеатра построены по типовым архитектурным проектам в 70-е годы. Сегодня эти объекты устарели и перестали выполнять свою функцию. Большая часть площадей внутри зданий используется не по назначению, заполнена непрофильными арендаторами.