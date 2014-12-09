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Четвертый корпус школы имени Гнесиных откроют в начале 2015 года, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы. В семиэтажном здании разместится общежитие на 62 человека. На первых четырех этажах корпуса будут учиться, а на трех верхних жить. В учебные и жилые помещения будут вести два разных входа.

По словам директора школы Михаила Хохлова, комнаты общежития будут предоставлять не только студентам, но и приглашенным на мастер-классы профессорам.

Он также отметил, монтаж всех перекрытий и лестниц полностью завершен, готовы системы отопления и водопровода. Сейчас строители приступили к отделочным работам.

Напомним, реставрация школы имени Гнесиных длилась более 10 лет, когда в 2012 году Сергей Собянин принял решение в кратчайшие сроки завершить все работы. После реставрации площадь музыкальной школы увелилась в 3 раза. Несмотря на масштабность реставрационных работ, исторические части здания школы сохранены.

Учебное заведение разместилось в четырех корпусах на улице Знаменка:

корпус 1 – главный дом усадьбы Апраксиных – Бутурлиных XVIII–XIX века;

корпус 2 – флигель городской усадьбы Бутурлиных первой половины XIX века;

корпус 3 – бывший жилой дом 1913 года постройки;

корпус 4 – флигель городской усадьбы Левашовых XVIII–XIX вв.

История вопроса История музыкальной школы сестер Гнесиных ведет свой отчет с 1895 года. В своем нынешнем виде она была основана в 1946 году Еленой Фабиановной Гнесиной. За свою 68-летнюю историю заведение выпустило около двух тысяч музыкантов, среди них такие выдающиеся деятели культуры как Геннадий Рождественский, Борис Березовский, Евгений Кисин, Наталья Шаховская и Давид Тухманов и многие другие. Сейчас в школе обучает 360 человек. История музыкальной школы сестер Гнесиных ведет свой отчет с 1895 года. В своем нынешнем виде она была основана в 1946 году Еленой Фабиановной Гнесиной. За свою 68-летнюю историю заведение выпустило около двух тысяч музыкантов, среди них такие выдающиеся деятели культуры как Геннадий Рождественский, Борис Березовский, Евгений Кисин, Наталья Шаховская и Давид Тухманов и многие другие. Сейчас в школе обучает 360 человек.

Три исторических корпуса этой знаменитой музыкальной школы уже отреставрированы и в 2014 году открыли свои двери для детей.



Добавим, 2014 год выдался "урожайным" по количеству завершаемых проектов реконструкции музыкальных учебных заведений. Так, к работе готовы четыре школы: детская музыкальная школа им. Калинникова в районе Лианозово, школа искусств им. Стравинского в районе Митино, музыкальная школа им. Танеева в Чистом переулке и школа им. Гнесиных.

В сентябре Сергей Собянин открыл новое здание детской школы искусств имени Стравинского. В сравнении со старым зданием площадь школы увеличилась в пять раз и составляет более 5 тысяч квадратных метров.