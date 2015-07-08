Реконструкция Московского зоопарка завершится в июле – депстрой

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Реконструкцию Московского зоопарка могут завершить в июле этого года. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства.

"Компания "Гера" уже завершила в полном объеме второй пусковой комплекс благоустройства территории зоопарка, ожидаемый срок окончания всех работ на территории Московского зоопарка – июль 2015 года", – цитирует Агентство "Москва" пресс-службу ведомства.

Ранее m24.ru сообщало, что реконструкция зоопарка завершится к концу лета. Об этом заявлял руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в зоопарке заменили инженерные коммуникации, укрепили берег, а большой пруд оснастили уникальной системой, которая не дает воде замерзнуть при минусовых температурах и обеспечивает ее непрерывную очистку. На территории также установили малые архитектурные формы и оформили пруды.

Кроме того, в зоосаду обновили более 60 процентов пешеходных дорожек, а в вольерах для животных заменили покрытия и ограждения. Для наблюдения за поведением зверей также установили видеокамеры.

В Московском зоопарке началась масштабная реконструкция

Помимо этого, на улицах Большая Грузинская и Зоологическая появились новые ограждения в едином стиле. Для комфорта посетителей на улице Красная Пресня возводят выход из зоосада, благодаря этому разделятся пешеходные потоки.

Напомним, масштабная реконструкция зоопарка началась в мае 2014 года. Первый ее этап завершился в августе, к 150-летию зоопарка отремонтировали вольеры, установили фонари и благоустроили пруды.

На 2015 год запланирован ремонт памятника архитектуры XVIII века "Дом Клюева", организация экспозиции пауков, а также реновация террариума, слонятника и "Дома птиц". Осенью у зоопарка появится парковка на 300 мест, а также пешеходный мост через Большую Грузинскую улицу между двумя частями зоопарка.