Второй этап реконструкции водопроводных сетей стартовал на 1-й Тверской-Ямской

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Второй этап реконструкции водопроводных сетей начался на 1-й Тверской-Ямской улице. Работы будут вестись на нечетной стороне улицы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Новые трубы начали прокладывать с использованием современных технологий, которые позволяют не производить масштабные раскопки: полиэтиленовые трубы протягивают внутри уже существующих.

Планируется, что ремонт будет окончен в первой декаде апреля.

На время реконструкции улицу перекрывать не будут: движение ограничат на двух полосах поочередно – сначала на второй, а затем на первой от края борта. Также не потребуется отключение абонентов от системы водоснабжения на время работ.

Первый этап реконструкции водопровода на Тверской (от Настасьинского переулка до Триумфальной площади) и 1-й Тверской-Ямской удалось завершить на неделю раньше срока. Было обновлено 820 метров водопроводных сетей, выполнена реконструкция всех 25 колодцев по трассе трубопроводов.

