Второй этап реконструкции водопроводных сетей стартовал на 1-й Тверской-Ямской

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Второй этап реконструкции водопроводных сетей начался на 1-й Тверской-Ямской улице. Работы будут вестись на нечетной стороне улицы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Новые трубы начали прокладывать с использованием современных технологий, которые позволяют не производить масштабные раскопки: полиэтиленовые трубы протягивают внутри уже существующих.
Планируется, что ремонт будет окончен в первой декаде апреля.
На время реконструкции улицу перекрывать не будут: движение ограничат на двух полосах поочередно – сначала на второй, а затем на первой от края борта. Также не потребуется отключение абонентов от системы водоснабжения на время работ.