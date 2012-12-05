"Динамо" сократило вместимость нового стадиона до 27 тысяч человек

План реконструкции стадиона "Динамо" изменили на более скромный

Столичное "Динамо" уменьшило вместимость своего нового стадиона - "ВТБ-Арены" - до 27 тысяч человек. Изменение вместимости позволит сэкономить 100 миллионов долларов.

Уменьшение вместимости стадиона связано с тем, что он не примет матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года, хотя изначально проектировался с расчетом именно на ЧМ-2018.

Изначально планировалось, что количество посадочных мест на стадионе будет составлять 45 тысяч, но после того, как было принято решение, что матчи первенства мира в Москве пройдут на стадионах "Лужники" и "Спартак", проект подвергся корректировке.

Стоимость реконструкции снизится до 750 миллионов долларов США. Банк "ВТБ" уже вложил в проект около 18 миллиардов рублей.

Также сообщается, что стадион будет возведен в "прежних границах". Ранее планировалось, что "ВТБ-Арену" построят согласно требованиям ФИФА о расположении поля с севера на юг. Поскольку стадион "Динамо" не примет международные матчи, соблюдение требований ФИФА не является обязательным.