Владимир Путин призвал СМИ не перебарщивать с рекламой

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Средства массовой информации не должны перебарщивать с рекламой, заявил Владимир Путин на Втором медиафоруме независимых региональных и местных СМИ Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Правда и справедливость".

Президент России отметил, что понимает желание изданий и телеканалов заработать.

"Это проблема известная. Я редко смотрю, к сожалению, телевизор, но когда случается и когда все прерывается этой рекламой, даже не буду вслух сейчас произносить, что я по этому поводу думаю. Думаю, что также со мной согласны подавляющее большинство граждан Российской Федерации", – цитирует Путина МИА "Россия сегодня".

Глава государства отметил, что СМИ могут увеличивать количество рекламы, но должны помнить о действующих ограничениях. Например, не рекомендуется вставлять рекламные блоки в передачи длительностью более 15 минут.

"Вопрос в том, чтобы не переборщить с этой рекламой совсем уже", – подчеркнул Путин.

Это касается и печатных, и электронных изданий, подытожил он.