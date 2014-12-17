Сооснователь издания "Артгид" расскажет, как писать об искусстве

Фото: m24.ru/Юлия Накошная
В пятницу, 19 декабря, в бизнес-школе RMA состоится открытая лекция сооснователя издания "Артгид" Данилы Стратовича. Речь пойдет об изданиях, пишущих на тему искусства. Данила расскажет о поиске информации, о разнице между печатными и онлайн СМИ, о финансовой стороне вопроса и правильном подборе рекламы.
Прямую трансляцию смотрите на этой странице, начало в 19.00.
- Когда: 19 декабря
- Кто: Данила Стратович
- Что: лекция о СМИ, пишущих об искусстве
- Кому смотреть: работающим в этом бизнесе и стремящимся туда