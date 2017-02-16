"Мослекторий" покажет, какими будут МТС и "ВКонтакте" через 10 лет

16 февраля в рамках фестиваля рекламы Red Apple в Digital October состоится обсуждение темы "Бренды 2025 года: прогнозы и сценарии". В скором будущем различные продукты и сервисы будут обладать искусственным интеллектом, в социальных медиа начнут доминировать визуальные коммуникации, а люди станут пользоваться сверхскоростным 5G-интернетом. На дискуссии речь пойдет о лидирующих современных брендах и о том, как они смогут взаимодействовать с потребителями через десять лет.

Перед гостями выступят:



вице-президент по маркетингу МТС Василь Лацанич;

директор по маркетингу "ВКонтакте" Михаил Чернышев;

директор по маркетингу, куратор курса "Маркетинг и бренд-менеджмент" в Британской высшей школе дизайне Андрей Пуртов.

Red Apple – крупнейший фестиваль рекламы, в рамках которого проходят встречи и мастер-классы с ведущими деятелями в области мирового маркетинга и рекламы. Трансляцию лекции смотрите на сайте "Мослекторий" 16 февраля в 14:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.