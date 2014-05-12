В Госдуме планируют запретить рекламу лекарств в СМИ

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты Госдумы планируют наложить вето на публичное продвижение любых лекарств в СМИ. Законопроект об этом в Госдуме рассмотрят уже 13 мая, сообщает телеканал "Москва 24".

Предлагается полностью запретить в прессе рекламировать лекарственные препараты, медицинские изделия и методы лечения. Разрешить планируется только в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и подобных мероприятий и в предназначенных для медицинских и фармацевтических работников специализированных печатных изданиях.

Связано это с тем, что более 60 тысяч россиян ежегодно умирают от так называемого самолечения препаратами, рекламу которых навязывают печатные и телевизионные СМИ.