Типы рекламы в столице распределят по территориям

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В Москве у каждой территории появится свой строго определенный тип наружной рекламы. Для всех московских бульваров, магистралей, набережных и центральных улиц будет определено, какую рекламу можно размещать конкретно здесь.

Как отмечается в проекте «О правилах установки и эксплуатации рекламных и информационных конструкций», новые требования будут предъявлены к рекламным установкам вне зависимости от того, кто является их владельцем, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный департамент СМИ и рекламы.

Теперь каждая территория столицы получит свой «тип» рекламных сооружений: Тверская и 1-я Тверская-Ямская улица – пешеходные ограждения с рекламой; Большая Якиманка, Новый Арбат, Новоарбатская площадь, проспект академика Сахарова – флаговые композиции; Садовое кольцо – кронштейны на мачтах городского освещения, сити-форматы, тумбы и скамейки с рекламными модулями. На магистралях от Третьего кольца до МКАД разрешено размещать рекламные щиты размером три на шесть метров, суперборды, медиа-фасады и др.

Согласно проекту, на территориях Московского Кремля, Новодевичьего монастыря и музея-усадьбы «Коломенское» будет разрешено размещение исключительно афишных театральных стендов с внутренней подсветкой. На территории столичных заповедников и парков установят скамейки с рекламой и афишные стенды. Кроме этого, на крупнейших бульварах позволено размещать тумбы и указатели с рекламными модулями (Гоголевский, Никитский, Тверской, Страстный, Петровский, Рождественский, Сретенский, Чистопрудный, Покровский и Яузский бульвары).

По данным департамента, уже сейчас подписано более 19 тысяч долгосрочных договоров на установку рекламных конструкций в столице.

Вопрос о наружной рекламе был поставлен в столице еще в 2011 году, когда предполагалось ввести принципиально новую концепцию ее размещения. Сергей Собянин принял решение убрать всю рекламу, перекрывающую фасады зданий, и рекламные установки на крышах домов.