На YouTube введут подписку для просмотра роликов без рекламы

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Интернет-холдинг Google сделает ежемесячную подписку, которая позволит пользователям смотреть видео без рекламы, передает Financial Times.

Об этом шаге руководство компании сообщило в письме авторам видео на Youtube, которые получают прибыль от рекламы, размещенной на их роликах.

В сообщении Google говорится, что блогеры и другие создатели видео будут получать прибыль от денег, заплаченных за подписку. Однако в письме не уточняется ни сумма подписки, ни то, какой процент прибыли будут получать блогеры. Google лишь обещает им рост доходов и просит их обновить условия сотрудничества с Youtube в рамках введения нового сервиса.

Реализация новой системы подписки запланирована на этот год.

Financial Times считает, что введение абонемента может повысить конкурентную способность видеосервиса Youtube по отношению к его соперникам Netflix и Hulu, которые уже сделали подобные предложения своим пользователям.

Одновременно Google занимается тестированием нового абонемента для музыкальных видео, с его помощью пользователи уже могут подписаться на некоторые каналы, чтобы смотреть их без рекламы.

О том, что подписку на видеохостинг YouTube планируют сделать платной, сообщалось еще в 2013 году. Речь шла о том, что месячный доступ пользователя на YouTube может стоить от одного до пяти долларов.