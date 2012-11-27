"Вечерняя Москва" стала лидером на рынке столичных газет

Фото: Москва 24

Согласно последним данным TNS Россия, газета "Вечерняя Москва" стала абсолютным лидером на рынке столичной прессы. Аудитория еженедельного издания выросла более чем на 100 тысяч читателей, и составила 1 миллион 286 тысяч человек.

В настоящее время "Вечерка" наладила тесную связь с москвичами и стала посредником в диалоге между жителями столицы и городскими властями через SMS-портал.

Газета активно привлекает к формированию контента школьников и молодежь. В ней работают специальная молодежная редакция и школа юного журналиста.

Сейчас "Вечерняя Москва" находится в пятилетнем инвестиционном цикле. Согласно бизнес-плану, к 2016 году газета выйдет на самоокупаемость.

"Вечерняя Москва" представлена тремя печатными выпусками, мультимедийным порталом vmdaily.ru и каналом сетевого вещания "Вечерка-ТВ". Пять раз в неделю выходит деловая газета, рассчитанная на бизнес-сообщество, три раза в неделю - вечерний информационно-развлекательный номер, ориентированный на средний класс и молодежь, и один раз в неделю - выпуск для семейного чтения. Недавно в редакции успешно стартовало первое в России школьное телевидение.

В ближайших планах "Вечерки" - запуск медиа-центра, который станет новостной площадкой для всей московской прессы, открытие клуба читателей, читательского кафе и перезапуск издания женской тематики.