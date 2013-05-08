Москва заняла второе место в мире по количеству миллиардеров

Фото: ИТАР-ТАСС

Москва заняла второе место в мире по числу проживающих в городе миллиардеров. В рейтинге, составленном агентством WealthInsight российская столица уступила только Нью-Йорку.

В Москве по состоянию на май этого года проживает 64 миллиардера. По этому показателю она отстает от Нью-Йорка, где живут 70 миллиардеров, но опережает Лондон (54 миллиардера), Гонконг (40 миллиардеров) и Пекин (29 миллиардеров).

Что интересно, мультимиллионеров в Москве не так много. Столица России в аналогичном рейтинге занимает 20 место, уступая не только Нью-Йорку и Токио, но и Торонто с Хьюстоном.

Наибольшее количество миллионеров проживает в Токио - 461 тысяча человек. В Москве состоянием в миллион долларов и выше располагают только 101 тысяча человек.