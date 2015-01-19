"Победа" запустит дополнительные рейсы в Тюмень и Екатеринбург

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Авиакомпания "Победа" в феврале 2015 года запустит дополнительные рейсы из Москвы в Тюмень и Екатеринбург, сообщает Агентство "Москва".

Стоимость билета от 999 рублей (без учета сборов). В настоящее время в Екатеринбург ежедневно летают два рейса, в феврале их станет три. В Тюмень ежедневно летает один рейс, а будет два.

Сейчас "Победа" выполняет рейсы из Москвы в Белгород, Владикавказ, Волгоград, Екатеринбург, Махачкалу, Минеральные Воды, Нижневартовск, Пермь, Сочи, Сургут и Тюмень. Стоимость билета в один конец без учета сборов составляет 999 рублей.

Лоукостер "Победа" является дочерней компанией российского авиаперевозчика "Аэрофлот". Первая бюджетная авиакомпания "Аэрофлота" - "Добролет" - прекратила полеты в августе 2014 года из-за санкций Евросоюза.

Авиакомпания "Победа" располагает восемью самолетами Boeing 737-800. Именно такое количество лайнеров необходимо для получения сертификата. При меньшем числе воздушных судов - от трех самолетов - компания может выполнять только чартерные рейсы.