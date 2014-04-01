Столичные аэропорты перешли на летнее расписание

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский авиаузел с 1 апреля перешел на летнее расписание полетов, сообщают пресс-службы аэропортов.

Так, из Домодедово начинаются полеты в Хельсинки, на Кипр, в Арабские Эмираты. Кроме того, оттуда будут летать самолеты в Неаполь и Альгеро.

Из Внуково можно будет улететь на Кубу и в Токио. Также там начинает полеты немецкий лоукостер Germanwings, а "Турецкие" авиалинии" в три раза увеличили количество рейсов в Анталью.

В Шереметьево появился новый авиаперевозчик – Tarom. Он будет трижды в неделю совершать рейсы Москва-Бухарест.