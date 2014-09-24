Шестилетний мальчик выпал с шестнадцатого этажа и остался жив

"Вечер": Шестилетний ребенок выпал с 16-го этажа и остался жив

Шестилетний ребенок выпал с шестнадцатого этажа дома на Щелковском шоссе. Мальчик упал на лобовое стекло припаркованного автомобиля и остался жив, передает телеканал "Москва 24".

Пострадавшего доставили в реанимацию больницы Святого Владимира. Мальчик находится в сознании, но в очень тяжелом состоянии. Однако врачи настроены позитивно.

"Если учитывать высоту падения, то повреждения должны были быть куда серьезнее. Мальчику повезло, он родился в рубашке", - отметила врач ГКБ имени Святого Владимира Лада Агеева.

Скорее всего спасло мальчика именно то, что он приземлился на автомобиль, который смягчил удар. Как отмечает хозяин авто, он случайно поставил машину на это непривычное для него место. Свою благодарность ему уже выразил отец чудом выжившего малыша.

Первыми помогать ребенку бросились сотрудники близлежащего салона красоты, они вызвали скорую и накрыли мальчика пледом, потому что он все время жаловался на холод.

Пока обстоятельства произошедшего неизвестны, их предстоит установить следствию. По одной из версий, за ребенком недоглядела бабушка, с которой его оставили родители.