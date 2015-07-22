Форма поиска по сайту

Актриса Наталья Крачковская госпитализирована в тяжелом состоянии

Актриса Наталья Крачковская была госпитализирована в Первую Градскую больницу, сообщили m24.ru в медучреждении.

По информации МИА "Россия сегодня" Крачковская находится в 15-й реанимации, куда поступила ночью.

Наталья Крачковская родилась 24 ноября 1938 года в Москве. За более чем 40 лет кинокарьеры она снялась более чем в 70 фильмах. Первая кинолента с ее участием вышла на экраны в 1955 году.

Крачковская стала известной после роли мадам Грицацуевой из "Двенадцати стульев". Часто актриса снималась и в комедиях Леонида Гайдая.

