Первый в этом году развод караулов пройдет в Кремле 12 апреля

Развод караулов на Соборной площади Московского Кремля. Фото: ИТАР-ТАСС

Первая в 2014 году церемония развода пеших и конных караулов пройдет на Соборной площади Московского Кремля в День космонавтики, 12 апреля, сообщает РИА Новости.

В церемонии участвуют рота специального караула и почетный кавалерийский эскорт Президентского полка. Музыкальное сопровождение обеспечивает президентский оркестр.

Развод караулов в Кремле уже семь лет проводится еженедельно, с середины апреля по конец октября.

В 2013 году с конца августа до середины сентября развод караулов не производился из-за подготовки и проведения военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". В июне прошлого года церемонию также пришлось отменить. На этот раз причиной стала установившаяся в Москве аномально жаркая погода.