Полиция в СВАО обнаружила "цех" автоугонщиков

Фото: ИТАР-ТАСС
Полиция на северо-востоке Москвы обнаружила "цех" автоугонщиков, которые в нескольких гаражах разбирали на запчасти краденые машины, сообщает в понедельник пресс-служба столичного ГУ МВД.
Выйти на злоумышленников помог житель Москвы, у которого 20 февраля на улице Лескова угнали иномарку, причинив ущерб на 500 тысяч рублей.
В тот же день полицейские при обследовании гаражно-строительного кооператива на улице Корнейчука обнаружили запертый бокс, в котором кто-то работал электроприборами. Проникнув вовнутрь, стражи порядка обнаружили там молодого человека, который разбирал тот самый автомобиль.
В пяти соседних гаражах были найдены комплектующие от разных машин и автомобильные номера. Кроме того, в этом же кооперативе была обнаружена машина задержанного, на которой, как показала экспертиза, был перебит номер двигателя.
Задержанный арестован, против него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Кража".
Сайты по теме