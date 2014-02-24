Полиция в СВАО обнаружила "цех" автоугонщиков

Фото: ИТАР-ТАСС

Полиция на северо-востоке Москвы обнаружила "цех" автоугонщиков, которые в нескольких гаражах разбирали на запчасти краденые машины, сообщает в понедельник пресс-служба столичного ГУ МВД.

Выйти на злоумышленников помог житель Москвы, у которого 20 февраля на улице Лескова угнали иномарку, причинив ущерб на 500 тысяч рублей.

В тот же день полицейские при обследовании гаражно-строительного кооператива на улице Корнейчука обнаружили запертый бокс, в котором кто-то работал электроприборами. Проникнув вовнутрь, стражи порядка обнаружили там молодого человека, который разбирал тот самый автомобиль.

В пяти соседних гаражах были найдены комплектующие от разных машин и автомобильные номера. Кроме того, в этом же кооперативе была обнаружена машина задержанного, на которой, как показала экспертиза, был перебит номер двигателя.

Задержанный арестован, против него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Кража".