ИТАР-ТАСС

Подмосковный Троицк хотят лишить статуса наукограда, который он получил в 2007 году. Официально статус сохранится за ним до конца 2012 года, но 1 июля Троицк вошел в состав Москвы. Теперь встал вопрос, может ли быть наукоградом внутригородская территория.

По столичному закону от 11 апреля 2012 года Троицк стал городским округом в составе столицы, что соответствует требованиям к наукоградам, но Министерство финансов не спешит с решением о продлении положенных льгот. В Минфине пояснили, что Троицк получил статус городского округа законом Москвы. По федеральному законодательству он по-прежнему считается внутригородской территорией. Чтобы сохранить статус наукограда, необходимо признать Троицк городским округом, сообщают "Известия".

Сейчас в России 14 наукоградов федерального уровня и около 60 – регионального.