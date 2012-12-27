Как не попасться на уловки продавцов в период новогодних распродаж

Перед Новым годом некоторые магазины продают брак под видом распродажи

В магазинах в самом разгаре предновогодняя распродажа, на прилавках привычный товар с непривычно низким ценами. Но на самом деле не все так просто. На какие уловки идут продавцы, чтобы продать бракованный или залежалый товар, выяснил корреспондент канала "Москва 24".

Под Новый год продавцы вываливают на прилавки все, что завалялось в кладовках, клеят ярлыки и объявляют сезон праздничных скидок. Однако иногда бывает, что если надеть купленные вещи, праздник приходится отменять.

По словам шопоголиков, прежде всего надо проверять швы на одежде, но порой во время распродаж дырки зияют на самых видных местах.

Еще одна уловка продавцов – крупная вывеска со сниженной ценой появляется над прилавком, где висит одежда без скидок.

Бывший сотрудник магазина бытовой техники рассказал о тайнах новогодних распродаж ноутбуков и холодильников. По его словам, нередко на ценниках появляются несуществующие скидки, а по низким ценам продают устаревшие модели.

Кроме того, часто продавцы навязывают покупателям услугу гарантии, изначально называя более высокую цену товара. По правилам, услугу гарантии обязаны предложить оплатить отдельно, но порой покупатели даже не догадываются о ней.

Маркетологи советуют: отправляясь в магазин под Новый год, составьте четкий список нужных покупок и не отклоняйтесь от немеченого курса. А приобретая товар с очень большим скидками, внимательно изучайте его и ищите изъяны. Также внимательно следите за ценниками, ведь часто высокие скидки - это лишь таблички на витрине.