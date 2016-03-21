На майские праздники из Москвы в Великий Новгород пустят дополнительный поезд

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В дни майских праздников из Москвы в Великий Новгород пустят дополнительный поезд, сообщает пресс-служба РЖД.

Таким образом, дополнительный состав из Москвы будут запущены 29 апреля и 6 мая с отправлением в 14:35. Кроме того, из Великого Новгорода еще один поезд будет курсировать 3 и 9 мая с отправлением в 13:33.

Назначение дополнительного поезда связано с ожидаемым ажиотажем пассажиров.

Ранее m24.ru сообщало, что РЖД назначают дополнительные рейсы поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом в дни майских праздников.

На маршруте будут курсировать дополнительные поезда: №№ 759, 761, 762, 763, 764, 766, 773 и 774.

Продажа билетов откроется во всех железнодорожных кассах дальнего следования и на официальном сайте РЖД за 60 суток до отправления поезда.