90 лет назад в Москве прошел первый радиоконцерт

Фото: ИТАР-ТАСС

Ровно 90 лет назад, 17 сентября 1922 года, в Москве прошел первый радиоконцерт. Именно в этот день прозвучали легендарные слова: "Слушайте! Говорит Москва!".

Первый в истории радиоконцерт открыла певица Надежда Обухова. Она исполнила романс "Не искушай меня без нужды". Также в концерте приняли участие артисты Большого академического театра Антонина Нежданова, Ксения Держинская, Василий Качалов и другие. Транслировался он из Центральной радиотелефонной станции имени Коминтерна на Шаболовке.

Вещание на тот момент было не регулярным. Но спустя два года, в 1924 году, вышло постановление СНК СССР "О частных приемных радиостанциях". Согласно нему жителям разрешалось иметь радиоустройства, а любителям – конструировать радиоприемники. В этом же году бюро содействия радиолюбительству начало радиовещание через Сокольническую радиостанцию. Первой передачей, которая началась в полдень, стал доклад "О роли В.И. Ленина в развитии советской радиотехники и задачах рабочего радиолюбительства". С этого времени радиовещание велось регулярно, а расписание программ публиковалось в газетах.

