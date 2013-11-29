В каждом районе назначат ответственного за межнациональные конфликты

Фото: ИТАР-ТАСС

В каждом районе Москвы появится чиновник, ответственный за работу в области межнациональных отношений, сообщил М24.ru первый заместитель руководителя департамента межрегионального сотрудничества Юрий Нуждин. Пока не понятно, полномочиями наделят глав органов власти или их заместителей. "Мы сейчас формируем вертикаль, которая будет заниматься вопросами межнациональными и межконфессиональными", ― отметил Нуждин.

Источник в департаменте межрегионального сотрудничества добавил, что в Москве планируется роль органов исполнительной власти в сфере межнациональных отношений. "Будут назначены ответственные - от городского до муниципального уровня, - пояснил он. - Если произойдет какая-то проблема, которую чиновники могли выявить и не выявили, а в результате произошел конфликт, то отвечать за него будет конкретный чиновник", ― сказал источник. Собеседник M24.ru подчеркнул: если будет доказана вина чиновника, его сразу же уволят. Источник не смог пояснить, назначат ли ответственных за межнациональную политику в департаментах, но подчеркнул, что они точно появятся в префектурах и управах. В любом случае, новых сотрудников для этих целей брать не планируется - новые функции дадут действующим госслужащим.

Собеседник M24.ru добавил, что ответственные за межнациональную политику должны появиться не только в Москве, но и в других регионах, согласно федеральному закону №284 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части определения полномочий и ответственности органов власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений". Документ был принят 22 октября, он возлагает персональную ответственность за возникновение межнациональных и межконфессиональных конфликтов - вплоть до отставки - на глав муниципальных образований, а также на должностных лиц регионального уровня.

Как сообщили M24.ru в префектурах, работа по вступившему в силу закону уже идет. По словам пресс-секретаря СВАО Александра Латышева, префект Валерий Виноградов обсудил ход работы с главами управ. "Новые поправки определяют личную ответственность чиновников, поэтому работа в сфере межнациональных отношений будет более эффективной", ― отметил Латышев, но добавил, что конкретный чиновник, отвечающий за проблемы головой, еще не назначен. В префектуре Центрального административного округа также заявили, что куратор этого направления пока не определен, но сейчас вопросами взаимодействия префектуры с правоохранительными органами, межэтнической безопасностью, занимается первый заместитель префекта Захар Амиров.

Напомним, что после событий в Бирюлеве Западном Сергей Собянин уволил префекта Южного округа Георгия Смолеевского и главу управы района Западное Бирюлево Виктора Легавина. Мэр отметил, что руководители префектур и управ должны нести персональную ответственность за нарушения законодательства на своих территориях. Префекту Юго-Восточного округа Москвы Владимиру Зотову был объявлен выговор.

Член комиссии Общественной палаты РФ по межнациональным отношениям Фатима Албакова заявила, что поддерживает инициативу о введении персональной ответственности чиновников за конфликты, подобные тому, что случился в Бирюлеве. "Закон будет способствовать формированию серьезного и ответственного отношения к чиновникам, и не только муниципального уровня. Речь идет именно о профилактике конфликтов, о мероприятиях, которые могут организовывать муниципалитеты, например, семинары или мастер-классы по гармонизации межэтнических отношений", ― сказала Албакова. Она отметила, что Общественная палата может также участвовать в таких семинарах.

"Органы исполнительной власти получили возможность формировать новые структуры и привлекать общественность для создании комфортной межкультурной среды", - сказала Албакова. Она добавила, что муниципалитет должен сотрудничать с активными гражданами, чтобы узнавать о возможной напряженности и пытаться ее урегулировать.

В свою очередь, старший научный сотрудник Института демографии Никита Мкртчян считает, что этой работой могли бы заниматься участковые. "Участковый следит за квартирами, за обстановкой, он и так занимается этой работой" ―, отметил эксперт. По его словам, для серьезных действий муниципалитетам не хватит полномочий, а сами миграционная политика ― это зона федеральной ответственности.

Марина Курганская