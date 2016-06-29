Миллион рабочих мест создадут в ТиНАО к 2035 году

Улица Троицка. Фото: ТАСС

Московские власти планируют создать миллион рабочих мест на территории ТиНАО к 2035 году, рассказал в интервью mos.ru руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

"Мы хотим создать на территории Новой Москвы миллион рабочих мест, поэтому, безусловно, в каждом проекте они нужны. Перед нами стоит задача построить город в городе. В нем должно быть все сбалансировано – комфортное жилье, рабочие места, благоустроенная инфраструктура. А баланс размещения рабочих мест на территории, по сути, является залогом экономического развития ТиНАО в дальнейшем", – пояснил Жидкин.

По его словам, на строительство жилья и создание всех рабочих мест уйдет более пяти триллионов рублей, в основном за счет инвестиций.

В год в ТиНАО возводят три миллиона квадратных метров недвижимости, заявил Владимир Жидкин. На эти цели требуется 180 миллиардов рублей без учета инженерного и дорожного строительства, на которые требуется еще порядка 230 миллиардов. До 2020 года в Новую Москву планируется вложить 2,5 триллиона рублей.

В июне Владимир Жидкин заявлял, что за прошедшие четыре года в ТиНАО создано около 100 тысяч рабочих мест.