Власти обсудят возвращение пива и сигарет в ларьки

Фото: ТАСС/ Владимир Зимин

Минпромторг создаст рабочую группу, которая в декабре обсудит возвращение пива и сигарет в ларьки. Об этом M24.ru сообщили в пресс-службе ведомства. Инициатором создания группы стало руководство Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В ведомстве пояснили, что пригласят к сотрудничеству Минздрав, Росалкогольрегулирование, а также общественные организации, защищающие интересы малого и среднего бизнеса.

"Мы готовы создать рабочую группу с участием заинтересованных ведомств, общественных объединений и отраслевых союзов для решения проблемы. Первое заседание пройдет в декабре, - заявили в пресс-службе Минпромторга. - Вопрос о целесообразности розничной продажи алкогольной и табачной продукции в нестационарных торговых объектах требует детальной проработки. В том числе с точки зрения необходимости развития многоформатной торговли, увеличения торговых площадей и предоставления рабочих мест гражданам".

Напомним, что в октябре глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев на заседании правительства РФ предложил вернуть алкоголь и табак в малую розницу. Между тем в июне 2014 года в рамках проекта онлайн-референдумов "Активный гражданин" проходил опрос о том, нужно ли продавать пиво в ларьках. За запрет высказались около 85% жителей столицы. Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк также заявил, что "столица придерживается четкой и жесткой негативной позиции" по поводу возврата пива и сигарет в киоски. Между тем 24 ноября глава департамента культуры Сергей Капков предложил узаконить продажу слабоалкогольных напитков в парках Москвы, так как его все равно проносят просто так или продают "из-под полы".

В ФАС РФ M24.ru подтвердили, что первое заседание рабочей группы при Минпромторге состоится в до конца года. "У нас нет конкретной инициативы – разрешить или запретить продажу алкоголя и сигарет в киосках, ограничить время продажи или торговую площадь таких ларьков. Мы хотим организовать условия для диалога, где все бы высказали свою позицию и нашли оптимальное решение для всех сторон", - сказал пресс-секретарь ФАС Павел Бугров.

Он пояснил, что к обсуждению пригласят представителей антимонопольной службы, Минздрава, Росалкогольрегулирования, а также общественные организации, защищающие интересы малого и среднего бизнеса.

Запрет на розничную продажу всех видов спиртного, включая пиво, с 23.00 до 8.00 часов, начал действовать с января 2013 года. Торговля алкоголем полностью перешла в стационарные магазины еще раньше, а с 1 июня 2014 года запрет распространился на сигареты. В итоге, часть киосков, ранее торговавших алкоголем, перестали работать ночью и даже вовсе сменили профиль С июля 2013 года крепкий алкоголь запретили продавать в парках, музеях-усадьбах, музеях-заповедниках, подведомственных департаменту культуры, а также в зоопарке. В "Мосгорпарке" M24.ru сообщили, что исключение из правил - глинтвейн, "но только на рождественских ярмарках". В ночное время алкоголь запрещено продавать в интернете С 1 июня 2014 года, после вступления в силу запрета на продажу сигарет в столице закрыли более 200 табачных киосков. Штрафы за незаконную торговлю сигаретами составляют для физических лиц 500-1000 рублей, для должностных лиц - 30-60 тысяч рублей, для юридических лиц - 60-90 тысяч рублей.

Вице-президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев считает, что рабочая группа не сможет вернуть киоскам полное право на продажу пива и сигарет. "Разве что определят небольшую квоту на табачную и алкогольную продукцию в ларьках", - сказал эксперт.

Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал M24.ru, что готов принять участие в рабочей группе Минпромторга, однако не считает, что правительство поддержит снятие запрета. "Эти предложения не согласуются с политикой государства. Если запрет будет снят, то, с медицинской точки зрения, снова увеличится число курящей, пьющей молодежи, количество отравлений", - сказал Брюн. По его мнению, малый бизнес должен искать источники дохода не только за счет продаж вредных для здоровья товаров.

Майя Соерова, Светлана Кондратьева, Анатолий Федотов