В Москве предлагают ввести квоты для приговоренных к работам

Фото: ИТАР-ТАСС

Московское УФСИН предлагает ввести квоты для людей, приговоренных к исправительным и обязательным работам. Вопросы трудоустройства осужденных обсуждались на заседании комиссии Мосгордумы по безопасности.

В последнее время суды все чаще выносят приговоры, не связанные с лишением свободы, назначая исправительные или обязательные работы. Ежегодно на учет в Уголовно-исполнительной инспекции Москвы становятся более 1000 таких осужденных. Одновременно растет и потребность в этих кадрах, при этом устроить их на работу сложно - законодательством этот механизм не прописан.

По мнению начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Москве Анатолия Тихомирова, проблему можно решить с помощью закона о квотировании определенного количества рабочих мест на предприятиях города для осужденных к обязательным и исправительным работам.

Депутаты предложили изучить опыт других регионов и стран в этом вопросе и рассмотреть предложение УФСИН, сообщает пресс-служба Мосгордумы.