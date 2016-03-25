Столичные инвалиды хотят зарабатывать по 34 тысячи рублей в месяц

Фото: m24.ru

Столичные люди с ограниченными возможностями озвучили свои пожелания по зарплате. Большинство из них хотят получать от 15 до 34 рублей в месяц, сообщает ВЦИОМ.

Среди опрошенных групп инвалидов самый низкий уровень образования отмечен у людей с психоневрологическими заболеваниями. Никто из них не имеет высшего или неоконченного высшего образования. Лучше всего в этом плане обстоят у инвалидов по зрению: 40 процентов из них имеют высшее образование.

Столичные инвалиды охотнее всего пошли бы работать в торговлю, промышленное производство, строительство, социальную сферу и услуги связи.

В среднем каждый третий человек с ограниченными возможностями ранее не работал по трудовой книжке. Иными словами, почти треть москвичей-инвалидов вообще не имеют опыта работы.

Стоит отметить, что желания людей с ограниченными возможностями могут натолкнуться на нежелание работодателей трудоустраивать таких граждан. 41 процент работодателей не готовы брать на работу людей с ограниченными возможностями.

В рамках исследования специалисты ВЦИОМ опросили 600 людей с ограниченными возможностями.