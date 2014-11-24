Первый директор: правда и мифы о работе курьера-регистратора

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Читатель M24.ru Артем попросил нас выяснить, какие подводные камни есть в работе курьера-регистратора, то есть человека, который оформляет на себя фирму и становится ее первым директором. Не секрет, что сегодня на рынке труда таких предложений немало, и на первый взгляд кажется, что работа эта совсем не сложная.

Сетевое издание M24.ru опросило экспертов и попыталось узнать, что это за вакансия и стоит ли обращать на нее внимание при поиске работы.

Типичная вакансия курьера-регистратора На вакансию курьера-регистратора требуются граждане России до 55 лет. Обязанности: поездки в налоговую инспекцию, к нотариусу и в банк. Курьер выступает в роли номинального директора компании, фирма регистрируется на ваше имя, сдается нулевая отчетность, после открытия расчетного счета в банке происходит переоформление на покупателя и компания с вас снимается. Ежедневная оплата, занятость 1-3 раза в неделю, первая половина дня.

На вакансию курьера-регистратора требуются граждане России до 55 лет. Обязанности: поездки в налоговую инспекцию, к нотариусу и в банк. Курьер выступает в роли номинального директора компании, фирма регистрируется на ваше имя, сдается нулевая отчетность, после открытия расчетного счета в банке происходит переоформление на покупателя и компания с вас снимается. Ежедневная оплата, занятость 1-3 раза в неделю, первая половина дня.

Подобных объявлений можно найти в Сети много, они отличаются оплатой, местом расположения и другими деталями.

Как считает руководитель адвокатской конторы "Искрина и партнеры" Юлия Искрина, такая работа неопасна только при некоторых обстоятельствах:

курьер контролирует работодателя в части обязанностей и зарплаты;

курьер сам не участвует в мошенническиех схемах;

работодатель, в свою очередь, предоставляет должностную инструкцию, где указаны права и обязанности сотрудника.

Юлия отметила, что если работодатель никак не продаст компанию, оформленную на номинального директора, то есть повод обратиться в правоохранительные органы. В случае когда первичного директора считают ответственным за дела фирмы, в которых он участия не принимал, можно обращаться в суд.

Однако источник M24.ru, знакомый с ситуацией, сообщил, что такая работа может быть одним из инструментов вывода денег из банков. "Курьер оформляет фирму, получает для компании кредит по фиктивной отчетности, но деньги забирает его начальство, отдает какую-то сумму в виде оплаты и пропадает", – рассказал источник. А речь может идти и о нескольких миллионах рублей, которые банк будет спрашивать с генерального директора, пусть и номинального.

О такой схеме мошенничества рассказал M24.ru и адвокат Анатолий Вербицкий. Он добавил, что в афере могут участвовать и сотрудники банка, которые получают процент от сделки. "В случае когда работодатель забирает деньги, перестает отвечать на звонки и вообще того офиса, где курьер оформлялся, уже нет, надо идти а полицию", – добавил юрист.

Только так потерпевший – ведь теперь ему отвечать за долги – получает шанс освободиться от ответственности. Вербицкий пояснил, что "номинальный гендиректор может стать подозреваемым по делу о мошенничестве, но, если он сам придет в органы и все расскажет, шанс, что его не признают соучастником, больше".



Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

В таких случаях, рассказал адвокат, лучше содействовать раскрытию преступления – предоставить данные работодателей, сотрудников банка и вернуть полученные от сделки деньги. "Наивные люди за возможность купить шестой айфон готовы идти на сомнительные сделки. Последствия же таких поступков могут обернуться уголовным делом", – заключил защитник.

Кстати, вакансия "курьер-регистратор" в основном появляется на сайтах, не входящих в число популярных площадок. Как рассказал M24.ru cтарший редактор портала Rabota.ru Алексей Киндялов, команда мониторит новые объявления и старается оперативно удалять недобросовестные вакансии, а разместившие их компании блокируются.

"Нечистые на руку работодатели иногда идут на уловки и регистрируют компанию как чистую и законопослушную: размещают обычную вакансию, которой на самом деле не существует, получают отклики, а спустя несколько дней размещают вакансию курьера-регистратора", – объяснил Киндялов. Но в этом случае служба модерации находит такие предложения и удаляет.

Возможна также ситуация, когда под обычным курьером скрывается вакансия регистратора. Такие объявления отследить сложнее, поэтому администрация сайтов просит пользователей присылать жалобы на недобросовестные фирмы.

Киндялов подчеркнул, что сам процесс регистрации фирмы и открытия счета абсолютно легален, но бизнес работодателей, ищущих курьеров-регистраторов, скорее всего, является мошенничеством. "Хотя бы потому, что ни одна подобная компания официально не оформляет сотрудников на эту должность", – пояснил он.

Жертвами мошенников, как правило, становятся студенты, пенсионеры и социально незащищенные группы граждан, у которых низкий доход или его нет вовсе.

Однако редактор Rabota.ru считает, что такие вакансии не представляют существенной опасности для массового соискателя: "в большинстве случаев в такой вакансии подробно описывается, что нужно делать, какие документы для этого нужны, в какие органы следует обращаться. Учитывая, что российскому гражданину с самого детства внушают поговорку "Без бумажки ты букашка", соискатели трепетно относятся ко всем документам и любого, кто совершает хоть какие-либо действия с ними, подозревают в мошенничестве".

"В данном конкретном случае такая перестраховка более чем оправдана", – заключил Киндялов.

M24.ru попыталось самостоятельно узнать подробности у работодателей, предлагающих вакансию "курьер-регистратор". Большинство объявлений, найденных в интернете, были неактуальны: сняты с публикации, там не отвечали или были недоступны телефоны. В компаниях, до которых удалось дозвониться, рассказали, что никакой ответственности курьер не несет даже в том случае, если компания нарушала закон. Правда, не пояснили, как это возможно.



Фото: ТАСС/Марина Ласцева

При этом есть и другие способы обмана, связанные с трудоустройством: иногда работодатели требуют от кандидатов деньги за оформление трудовых книжек, покупку спецодежды или инвентаря, предлагают им купить "эксклюзивную" базу вакансий, которая на деле оказывается файлом из открытых работных сайтов.

Соискатели также часто натыкаются на МLM (сетевой маркетинг): приходят на обычную вакансию, а им вместо этого предлагают продавать своим знакомым ненужные и нефункциональные вещи (вроде наборов ножей или посуды). Тенденцией последних лет также стали псевдорекрутеры, которые на собеседовании предлагают перевести свои пенсионные накопления в другой НПФ, иначе соискателю работы у них не получить.

Блохин Сергей