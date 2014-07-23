1 декабря часть госслужащих Москвы перейдет на "эффективный" контракт

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С 1 декабря 2014 года госучреждения Москвы переходят на новую систему оплаты труда. Речь идет о сотрудниках нескольких тысяч казенных, бюджетных и автономных учреждений - ГКУ, ГБУ и ГАУ. Для них будут установлены базовые оклады, отражающие рыночную стоимость специальностей, а также стимулирующие выплаты, размер которых будет зависеть от полноты и качества выполняемой работы. Стимулирующая часть составит не менее 30% от общего фонда оплаты труда госучреждения. Как рассказал M24.ru и.о. руководителя департамента труда и занятости населения Москвы Вадим Кудряшов, рассматривается возможность заключения с работником "эффективного контракта", в котором будут прописаны эти составляющие заработной платы. При этом зарплата руководителя может быть, максимум, в три раза больше, чем средняя по учреждению. К слову, чиновников - работников московских департаментов, префектур, управ, аппарата мэра - новая система пока не коснется.

"В новой системе заработная плата всех сотрудников госучреждений будет состоять из базовой части, стимулирующих выплат, зависящих от эффективности выполняемой работы, а также выплат компенсационного характера, например, за сверхурочную работу, вредные условия труда и другие, если они полагаются сотруднику", - рассказал Вадим Кудряшов.

Таким образом, заработная плата каждого работника будет зависеть от результатов и качества его работы.

"Сейчас в большинстве госучреждений Москвы действует единая тарифная сетка оплаты труда работников госучреждений, в которой 18 разрядов. У первого разряда ставка – 6,3 тысяч руб., у 18 разряда – 28 тысяч рублей. В условиях, когда минимальная заработная плата в городе с 1 июня этого года - 14 тысяч рублей, сами руководители устанавливают стимулирующие выплаты. Они доходили до 50-70% от заработной платы для обеспечения уровня оплаты труда работников, соответствующего рынку и уровню жизни в мегаполисе", - отметил Кудряшов.

По его словам, после введения новой системы зарплата сотрудников не станет меньше, чем была до ее внедрения. "Это обязательное условие", - уточнил Кудряшов.

С введением новых систем оплаты труда будет усилена также ответственность руководителей госучреждений за организацию оплаты труда и повышение эффективности деятельности учреждения в целом. "Одним из изменений нового законодательства будет являться установление жесткого ограничения заработной платы руководителей государственных учреждений города трехкратным размером средней заработной платы по учреждению. Это станет реальным стимулом для руководителя обеспечивать рост заработной платы своих сотрудников", - сказал Кудряшов.

Напомним, что в 2012-2013 годах пилотные проекты по переходу на новую систему оплаты труда проходили в городских школах и детских садах, а также медицинских учреждениях. Пилотные проекты показали положительные результаты, они позволяют повышать зарплаты госслужащим более существенными темпами, чем в рамках единой тарифной сетки.

Отметим, что сегодня в Москве в подчинении у многих ведомств находятся различные казенные и бюджетные учреждения. Они часто выполняют ключевую работу и вместо департаментов предлагают москвичам госуслуги. Так, например, при департаменте транспорта действует ГКУ "Администратор московского парковочного пространства", которое занимается платными стоянками и эвакуацией. ГКУ "ЦОДД", в свою очередь, разрабатывает проекты организации дорожного движения, следит за исправностью светофоров. В ГКУ "Организатор перевозок" работают контролеры, которые штрафуют безбилетников в общественном транспорте. ГКУ "Жилищник" при департаменте ЖКХ следит за дворовыми территориями. ГБУ "Малый бизнес", в том числе, занимается выдачей субсидий мелким предпринимателям. Практически при каждом департаменте есть от нескольких штук до нескольких десятков ГБУ или ГКУ.

Декан Института государственной службы и управления персоналом РАНХиГС Александр Турчинов полагает, что с введением стимулирующих выплат госслужащие будут видеть свой индивидуальный вклад в общее дело. "Каждый сотрудник должен четко представлять критерии, по которым будет оцениваться его труд, за какие показатели он получит надбавку. В Японии уже давно практикуется такая система оплаты труда в госучреждениях - стимулирующие выплаты доходят до 60% от фонда оплаты труда. Методика хорошо себя зарекомендовала, сотрудники мотивированы на получение высокой зарплаты за свою работу", - рассказал он.

Руководитель службы исследований HeadHunter Глеб Лебедев также согласен, что переход на новую систему оплаты труда повысит производительность госслужащих. "Сейчас в большинстве случаев при занятии вакантных мест учитываются формальные параметры: выслуга лет, дополнительное образование – часто эти факторы напрямую не влияют на производительность труда", - отметил Лебедев.

По его словам, в коммерческом секторе давно используется понятие KPI - Key Performance Indicators – ключевые показатели эффективности, когда работник должен выполнить определенный объем задач с необходимыми показателями, которые могут быть абсолютно разными: скорость обработки запроса, количество положительных отзывов и другие. "И часть его зарплаты зависит от выполнения этих показателей, - подчеркнул Лебедев. - Практически везде в крупных предприятиях это используется, при грамотном внедрении у сотрудников повышается осмысленность действий и, как следствие, качество работы. Кроме того, люди понимают, за что и сколько каждый член коллектива получает деньги".

Госслужба, по словам Лебедева, достаточно привлекательный сектор для соискателей. По данным HeadHunter, сейчас в Москве предлагается 279 актуальных вакансий в сфере госслужбы, что составляет 0,35% от общего количества вакансий в столице.

Старший эксперт Института экономики переходного периода Сергей Жаворонков полагает, что объективные критерии определения эффективности сотрудников выработать очень сложно. "Первостепенным должен быть спрос на услуги и скорость их выполнения", - отметил эксперт.

Наталья Савельева