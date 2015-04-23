Столичные власти выдали мигрантам почти 80 тысяч новых патентов

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В первом квартале 2015 года посетителям Многофункционального миграционного центра в Новой Москвы выдали 76 тысяч трудовых патентов, сообщил журналистам глава департамента экономической политики и развития Максим Решетников.

"В первом квартале ММЦ в режиме "одного окна" принято почти 190 тысяч пакетов документов, из которых для выдачи патентов оформлено уже порядка 130 тысяч и выдано на руки около 76 тысяч патентов", – передает слова Решетникова Агентство "Москва".

Стоит отметить, что правительство России на 2015 год установило квоту в 126 тысяч мигрантов. При этом 38 тысяч из них приходится на Центральный Федеральный округ, к которому относится и Москва.

Напомним, многофункциональный центр по обслуживанию мигрантов открылся в деревне Сахарово в январе 2015 года. В миграционном центре расположена налоговая инспекция и миграционная служба.

С 1 января 2015 года вступили в силу поправки в федеральное законодательство, дающие регионам полномочия регулировать трудовую миграцию. Теперь Москва сможет устанавливать стоимость патентов на право работы для мигрантов, организовывать выдачу патентов, проводить экзамены на знание русского языка и так далее. По мнению авторов закона, новая стоимость патента позволит приблизить налоговую нагрузку на иностранцев к нагрузке на россиян, а также выровнять конкурентоспособность на рынке труда. Кроме того, новая система увеличит поступления в городской бюджет примерно на 12 миллиардов рублей.

Патенты должны полностью заменить систему квот для мигрантов. Стоимость патента в Москве составит 4 тысячи рублей.

История вопроса Миграционный патент – это документ, подтверждающий право иностранцев, прибывающих в Россию без визы, трудиться по найму у граждан РФ и в российских компаниях. Однако при этом нельзя заниматься предпринимательской деятельностью.Сейчас патенты могут получить граждане Азербайджана, Молдовы, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины

Как сообщалось ранее, мигранты уже приобрели в Москве патенты, которые принесут городскому бюджету около 5 миллиардов рублей в течение 2015 года.

По словам мэра Москвы, это серьезный дополнительный источник, который позволит не только компенсировать социальные и экономические расходы в связи с большим миграционным потоком, но и даст "какие-то небольшие плюсы" для развития экономики региона в целом.