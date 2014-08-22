Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

​Смотреть онлайн на m24.ru

22 августа 2014, 16:47

Про психологию: москвичи узнают, как не "сгореть" на работе

работа лекции психология особенности профессии смотреть онлайн на m24.ru онлайн-трансляции

Фото: ИТАР-ТАСС

В субботу, 23 августа, в Московском институте психоанализа пройдет мастер-марафон "Супер-герои организационной психологии спешат на помощь". Онлайн-трансляцию занятия можно будет посмотреть на M24.ru.

Слушатели лекции узнают, как "разжечь огонь страсти" в сердце "выгорающего" специалиста, как из "Золушки" превратиться в "Принцессу" и многом другом.

  • Когда: 23 августа с 11:00 до 13:00
  • Кто: кандидат психологических наук Ольга Чернова, бизнес-тренер Валерия Красавина и другие
  • О чем: о психологии и профессиях
  • Кому смотреть: всем желающим


Трансляция завершена. Запись лекции будет выложена на сайте в ближайшее время.

Сюжет: Лекции на M24.ru: смотрите скоро

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать