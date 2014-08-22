Про психологию: москвичи узнают, как не "сгореть" на работе

Фото: ИТАР-ТАСС

В субботу, 23 августа, в Московском институте психоанализа пройдет мастер-марафон "Супер-герои организационной психологии спешат на помощь". Онлайн-трансляцию занятия можно будет посмотреть на M24.ru.

Слушатели лекции узнают, как "разжечь огонь страсти" в сердце "выгорающего" специалиста, как из "Золушки" превратиться в "Принцессу" и многом другом.

Когда : 23 августа с 11:00 до 13:00

: 23 августа с 11:00 до 13:00 Кто : кандидат психологических наук Ольга Чернова, бизнес-тренер Валерия Красавина и другие

: кандидат психологических наук Ольга Чернова, бизнес-тренер Валерия Красавина и другие О чем : о психологии и профессиях

: о психологии и профессиях Кому смотреть : всем желающим



Трансляция завершена. Запись лекции будет выложена на сайте в ближайшее время.