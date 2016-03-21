Численность безработных в России за неделю выросла на 3,5 тысячи человек

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Число официально зарегистрированных безработных граждан России увеличилось с 9 по 16 марта почти на 3,5 тысячи человек, или на 0,3 процента. Такие данные опубликованы на сайте Минтруда РФ.

"С 9 по 16 марта 2016 года численность официально зарегистрированных безработных граждан увеличилась на 0,3 процента и составила 1 071 826 человек (по состоянию на 9 марта 2016 года – 1 068 329 человек)", – говорится в сообщении

За этот период снижение численности безработных произошло в 29 регионах. Наибольшее снижение числа безработных наблюдалось Новгородской, Амурской, Нижегородской, Сахалинской, Волгоградской областях, Ставропольском, Забайкальском краях, Еврейской автономной области, республиках Мордовия, Крым, Адыгея.

В 51 регионе число безработных выросло. При этом рост более 1 процента произошел в 21 регионе, в том числе в Чувашии, Карачаево-Черкесии, республиках Тыва, Алтай, Коми, Ненецком автономном округе, Тульской, Вологодской, Орловской, Курганской, Ростовской, Московской областях.

В ведомстве сообщили, что, по состоянию на 16 марта, суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, снизилась на 5,1 процента и составила 305 118 человек. По данным Минтруда, на 1 марта 2016 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 1,4 процента от численности экономически активного населения (на 1 марта 2015 года – 1,3 процента).

При этом, по состоянию на 16 марта 2016 года, работодатели заявили в органы службы занятости 1,1 миллиона вакансий.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина сообщала, что уровень безработицы в столице в два раза ниже общероссийского. В феврале он составил 0,62 процента.

При этом, число трудоустроенных москвичей выросло более чем на 60 тысяч человек. По статистике на 126 тысяч свободных вакансий приходится 44,5 тысячи безработных. Это значит, что на одного безработного приходится по три вакансии.