В 2016 году стоимость трудового патента для мигрантов увеличится

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Стоимость трудового патента для иностранных граждан в 2016 году увеличится на 5 процентов и составит 4200 рублей в месяц, сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы.

Отметим, стоимость трудового патента складывается из налога и двух коэффициентов, которые устанавливают Минэкономразвития и регионы.

На 2016 год Министерство установило коэффициент, увеличивающий стоимость патента на 15 процентов. В связи с этим правительства Москвы снизило рост своего показателя, чтобы стоимость патента увеличилась всего на 5 процентов.

"Стоимость патента должна отражать ситуацию на региональном рынке труда и учитывать средний уровень заработной платы в регионе. По итогам 9 месяцев 2015 года номинальный рост средней заработной платы в Москве составил чуть более 5 процентов. Поэтому в 2016 году мы предлагаем установить стоимость патента на уровне 4200 рублей, то есть также с ростом в 5 процентов", - сказал глава департамента экономической политики Максим Решетников.

Он также подчеркнул, что индексация учитывает интересы мигрантов и потребность города в присутствии иностранной рабочей силы.

Патент дает право иностранным гражданам на легальную работу на территории РФ. При этом оформлять его обязаны мигранты, приехавшие в РФ из безвизовых стран: Украины, Азербайджана, Киргизии, Армении, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы.

В этом году миграционный центр "Сахарово" выдал более 385 тысяч патентов. За них в городской бюджет поступило 8,3 миллиарда рублей, что в 3,5 раза больше показателей прошлого года.

Ранее m24.ru сообщало, что сроки оформления трудового патента хотят сократить до одного дня. Оптимизировать работу планируется за счет проверки документов онлайн. Однако пока такой технологической возможности нет, и процедура занимает 10 дней.

Кроме того, в 2016 году в центре "Сахарово" планируют открыть новое здание, которое сможет принимать до 5 тысяч человек в день, в том числе мигрантов из дальнего зарубежья.

По словам главы столичного УФМС Ольги Кирилловой, пока центр обслуживает порядка тысячи человек в день и только представителей ближнего зарубежья.

В "Сахарово" иностранцы могут встать на миграционный учет, пройти медкомиссию, сдать экзамен на знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ, получить любую консультацию, подать пакет необходимых документов и, наконец, оплатить патент.